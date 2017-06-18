Во время охраны Марша равенства пострадали двое полицейских

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Воскресенье, 18 июня 2017, 12:39

Двое полицейских получили легкие травмы при обеспечении порядка на Марше равенства, участники шествия не пострадали.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Украины – начальник НУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко на брифинге в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"За помощью обратилось двое полицейских, но это небольшие царапины, без госпитализации", - добавил Крищенко.

По его словам, было задержано 6 человек, которые сейчас находятся в Шевченковском районном управлении ГУ Нацполиции Украины в г.Киеве. Кроме того, правоохранители изъяли некоторое количество балаклав, пиротехнических средств и медицинских масок.

"Со стороны организаторов и участников акции "КиевПрайд" пострадавших нет. Все уже разъехались. В тех местах, где они выходили, были усилены наряды (полиции)", - подчеркнул Крищенко.

При этом он указал, что охрана общественного порядка в Киеве в воскресенье будет осуществляться в усиленном режиме фактически до вечера.

Как сообщалось, Марш равенства в Киеве прошел без серьезных провокаций, однако произошел конфликт между полицией и противниками Марша.

Темы: ЛГБТ Киев
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IP: 78.111.187.---Alex191718.06.2017 12:54
А для чего власть разрешает такие шествия? Если это поход в Европу, то для начала надо сделать европейский уровень жизни и 4 тыс евро зарплаты при европейских ценах, а затем легализировать этих больных!
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