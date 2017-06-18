В Минобороны рассказали, где в субботу были ранены 5 бойцов

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Воскресенье, 18 июня 2017, 12:47

За прошедшие сутки в зоне АТО 5 военнослужащих получили ранения и травмы во время обстрелов в Крымском, районе Авдеевки и в Зайцево.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах ВСУ нет, 5 военнослужащих получили ранения и боевые травмы. Эти санитарные потери силы АТО понесли во время обстрелов в Крымском, районе Авдеевки и в Зайцево", - сказал он.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 66 вражеских обстрелов.

Украинская правд

Темы: АТО
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