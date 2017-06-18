Во Львове внедорожник въехал в толпу, есть погибшая и раненая

Во Львове около 11 утра воскресенья у Храма святого апостола Андрея Первозванного, на площади Соборной, автомобиль Land Cruiser въехал в толпу людей и перевернулся.

Как сообщает председатель ОО "Варта 1" Игорь Зинкевич, именно в то время из церкви после утренней литургии вышли люди, одна женщина погибла на месте происшествия.

"Одного человека забрала скорая медицинская помощь, еще одна женщина в возрасте ориентировочно 55 лет погибла. С виду водитель трезвый. По предварительной информации, мужчина вместе с женой вышли из церкви, сел за руль и перепутал педали газа и тормоза, в результате чего совершил наезд на металлические столбцы и перевернулся", - рассказал Зинкевич.