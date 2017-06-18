Неизвестные напали на двух участников Марша равенства

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Воскресенье, 18 июня 2017, 14:19

После окончания Марша равенства на двух участников напали неизвестные.

Об этом сообщила Громадському радио представитель оргкомитета КиевПрайд Руслана Панухник.

По ее словам, на одного из участников Марша равенства напали на Контрактовой площади в метро. Он был монитором от "Озона". На другого участника напали в районе "Петровки".

Панухник добавила, что нападавших было пятеро. По ее словам, об этих фактах сообщено полиции, но подробностей она не знает.

Вместе с тем, активистка Елена Герасимьюк сообщает, что в центре города ходят люди, которые ищут "извращенцев".

"Друзья, здесь еще такая опасность: какая-то стремная толпа мужчин прямо сейчас ходит и ищет "извращенцев" в учреждениях в центре города. Будьте осмотрительны. Мы только что встретились с этими персонажами, предупреждаем", - написала она в Facebook.

Позже начальник отдела коммуникаций киевской полиции Оксана Блищик написала в Facebook, что в ресторане быстрого питания возле ст. м. "Площадь Льва Толстого" у мужчины пытались сорвать браслет с символикой ЛГБТ.

"Возник конфликт, вмешалась полиция. Пострадавших и задержанных нет. На месте работала СОГ", - написала она.

Как сообщалось, Марш равенства в Киеве прошел без серьезных провокаций, однако произошел конфликт между полицией и противниками Марша. В результате было задержано 6 человек, двое полицейских получили незначительные травмы. 

Темы: ЛГБТ Киев
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