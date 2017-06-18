Полиция задержала одного из нападавших на участников ЛГБТ-марша

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Воскресенье, 18 июня 2017, 16:59

В Киеве полиция задержала одного из напавших на участников "Марша равенства".

Об этом 18 июня сообщила спикер столичного главка полиции Оксана Блищик.

"Инцидент произошел на Контрактовой площади через 3 часа  после завершения мероприятия: пострадавшим оказывают медицинскую помощь, а нападавший на них  доставлен в Подольское управление полиции. Других нападающих разыскивают", - сообщила Блищик.

Установлено, что группа неизвестных подбежала к мужчинам, брызнула одному из них в лицо из газового баллончика, другому были нанесены телесные повреждения.

Один из задержанных злоумышленников - киевлянин 1995 года рождения, у него изъяты балаклаву, нож, газовый баллончик и капа.

 
 
Фото - отдел коммуникации полиции киева 

"Пострадавшим - 1980 и 1984 г.р. - работники "скорой" оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Событие зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства", - сообщила Блищик. 

Темы: Киев ЛГБТ полиция
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