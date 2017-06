ОБСЕ: В этом году ДФС обстреливали 9 раз, бои должны прекратиться

С начала текущего года Донецкая фильтровальная станция подвергалась обстрелам 9 раз, в результате чего ее работа была прекращена в целом на 45 дней.

Об этом сообщили в миссии ОБСЕ 18 июня.

В миссии отметили, что единственным путем для стабилизации ее работы является прекращение боевых действий.

This year Donetsk Fltr Station shelled at least 9 times & not operational 45 days. Only 1 way to fix is - stop fighting #uncomfortabletruth