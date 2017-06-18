Боевики нарушили "тишину" 19 раз, вели огонь из "запрещенных" минометов

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Воскресенье, 18 июня 2017, 19:25

В воскресенье боевики применяли оружие против сил АТО 19 раз, раненых и погибших среди украинских военных нет.

Об этом 18 июня сообщили в пресс-центре штаба АТО.

По данным штаба, 5 обстрелов боевики осуществили с использованием минометов калибра 120 мм, запрещенных "Минском".

Более половины вооруженных провокаций зафиксировано на Приморском направлении. В частности, обстрелы велись в направлении Павлополя, Чермалыка, Широкино, Водяного и Талаковки. 

В направлении Донецка боевики вели огонь вблизи Авдеевки, Каменки, возле Луганского.

В направлении Луганска боевики обстреляли позиции сил АТО возле Крымского, били из станкового противотанкового гранатомета в районе Катериновки, возле Новоалександровки вели огонь из стрелкового оружия.

Украинская правда 

Темы: Донбасс АТО оружие Минские соглашения
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