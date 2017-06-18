Турсезон в оккупированном Крыму: поток отдыхающих упал на 40%

В начале турсезона в аннексированном Россией Крыму поток отдыхающих упал почти на 40%.

Как пишет DW, в этом году российские туроператоры зафиксировали падение продаж в период майских праздников.

По их данным, в 2017 году в Крым отправились на 38% туристов меньше, чем в прошлом году.

Владельцы отелей, расположенных на Южном берегу Крыма, подтверждают эти данные: в мае падение потока составило 35-40%.

По словам представителей отелей, можно предполагать, что количество отдыхающих в июле-августе снизится на 20-30 процентов.

Одна из главных причин потери интереса россиян к Крыму в этом году - погодные условия. Еще один фактор - высокие цены и плохой сервис в Крыму, в результате чего туристы выбирают прямых конкурентов, а в случае с полуостровом это - Турция.

Еще одной причиной, которая негативно сказывается на турпотоке в Крым, является высокая стоимость авиабилетов.

"Бюджетные рейсы есть только из Москвы и Санкт-Петербурга, а из других городов России они очень дорогие. В таком случае транспортные расходы достигают 35-40% от стоимости всего турпакета, а это очень много", - отмечают в гостиницах.

В свою очередь власти аннексированного Крыма заявляют, что за январь-май 2017 года в Крыму уже отдохнули 807 600 туристов, а это на 0,3% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.