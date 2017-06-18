Предварительные результаты выборов во Франции: Победа партии Макрона

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Воскресенье, 18 июня 2017, 21:18

По предварительным результатам второго тура парламентских выборов во Франции партия "Вперед, Республика!" Эммануэля Макрона выходит явной победительницей вместе с партией MoDem (Демократическое движение).

Предварительно, пропрезидентская сила обеспечивает себе 458-468 мест в Национальном собрании.

По сообщению бельгийского издания "Либр Бельжик", правая партия "Республиканцы" получает от 68 до 74 мест, социалисты с союзниками - 19-25.

Левая "Непокоренная Франция" с коммунистами - 8-14, "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 2-4. Еще 6 мест получают другие кандидаты.

Как известно, по состоянию на 12:00 в голосовании на парламентских выборах во Франции приняли участие лишь 17,75% избирателей, что является крайне низким показателем для выборов такого уровня и ниже явки во время парламентских выборов предыдущих лет.

Во время первого тура в выборах приняли участие менее половины избирателей.

По итогам первого тура парламентских выборов альянс президентской партии "Вперед, республика!" и партии MoDem получил треть голосов.

Интерфакс-Украина

Темы: Франция виборы
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