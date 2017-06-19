В Мали неизвестные напали на курортный комплекс, есть погибшие

В Мали неизвестные в воскресенье напали на популярный курорт Le Campement Kangaba.

Об этом сообщает Reuters.

Курорт находится в пригороде столицы Мали Бамако. Как пишет агентство, в выходные дни курорт часто посещают иностранные туристы.

Отмечается, что боевики захватили отель. В результате спецоперации, спецслужбы освободили 36 гостей отеля.

По меньшей мере, два человека, погибли из-за нападения боевиков. Также один гражданский и один полицейский получили ранения.

Министр безопасности Мали назвал произошедшее терактом.

Пока не сообщается, кто стоит за нападением.