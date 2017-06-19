Водитель, въехавший в людей во Львове, работал в ГАИ

148 просмотров
0
Понедельник, 19 июня 2017, 02:25

Водитель, который 18 июня совершил смертельное ДТП возле храма в центре Львова, ранее работал в ГАИ.

Об этом сообщила пресс-секретарь областного управления Нацполиции Светлана Добровольская, передает "Укринформ".

"Виновник ДТП действительно работал в органах внутренних дел и уволился полтора года назад", - отметила она

Активисты Варты-1 сообщили, что у водителя произошел сердечный приступ, он в тяжелом состоянии попал в больницу.

Как известно, 18 июня во Львове у Храма святого апостола Андрея Первозванного, на площади Соборной, автомобиль Land Cruiser въехал в толпу людей и перевернулся. В результате одна женщина погибла на месте, еще одна пострадала.

Темы: Львов ДТП
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Во Львове накопилось 8,5 тонн мусора – мэрия 19 июня 2017, 01:46
Во Львове внедорожник въехал в толпу, есть погибшая и раненая 18 июня 2017, 13:02
На Львовщине состоялся велопробег в честь Коновальца 18 июня 2017, 00:43
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ОБСЕ: Под оккупированной Горловкой подорвался грузовик с гражданскими
Полиция задержала одного из нападавших на участников ЛГБТ-марша
Португалия: Украинцам советуют воздержаться от визитов в лес
Во Львове внедорожник въехал в толпу, есть погибшая и раненая
Все новости
Книги

"Слишком много счастья": Отрывок из книги Элис Манро

Фото

NASA заметило "бирюзовые вихри" в Черном море