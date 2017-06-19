В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку крымских татар

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Понедельник, 19 июня 2017, 09:40

В российском Санкт-Петербурге 18 июня состоялась акция в поддержку крымских татар.

Ее провели активисты инициативной группы "Стратегия-18" на Невском проспекте в формате одиночных пикетов, информируют "Крым.Реалии".

Активисты держали крымскотатарские национальные флаги, а также плакаты с требованием прекратить преследование крымских татар в аннексированном Крыму, в частности – Ильми Умерова, Ахтема Чийгоза, Мустафы Дегерменджи, Али Асанова и других.

Также активисты имели информацию о похищенных, убитых и арестованных на полуострове, а также сталинской депортации народа в 1944 году. Фотографиями с мероприятия организаторы поделились в Facebook.

Темы: крымские татары
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IP: 194.44.160.---Семенен19.06.2017 10:09
Так виглядає, що Українцям крим непотрібен. Татари роблять акції в Туреччині, Росії... І на тих акціях Україна ніяк не відображена. Тобто татари себе ідентифікують радше з Туречиною і росією, ніж з Україною. То при тому, що найбільше їх живе в північночорноморських степах.
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