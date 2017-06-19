Порошенко раздал ордена за безвиз. Яценюку тоже

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Понедельник, 19 июня 2017, 10:38

Президент Петр Порошенко наградил экс-премьера Арсения Яценюка за безвиз, укрепления международного авторитета и вклад в евроинтеграцию Украины.

Об этом говорится в указе президента 19 июня.

"За значительный личный вклад в реализацию евроинтеграционных стремлений Украины, введение Европейским Союзом безвизового режима, укрепления международного авторитета государства, многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого IV степени Яценюка Арсения Петровича ", - отмечается в сообщении.

С таким же объяснением Порошенко наградил орденом "За заслуги" III степени

журналиста Сергея Воропаева (посмертно), директора общественной организации "Институт мировой политики" Гетьманчук Алену, заместителя главы Администрации президента Константина Елисеева, министра МИД Павла Климкин, чрезвычайного и полномочного посла Андрея Олефирова, руководителя Офиса УНИАН в ЕС Ирину Сомерен, председателя правления Международного фонда "Видродження", научного директора Института евроатлантического сотрудничества Александра Сушко и исполнительного директора общественной организации "Европа без барьеров" Ирину Сушко.

Украинская правда

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