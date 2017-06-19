Кабмин взялся за отсутствие горячей воды в Киеве

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Понедельник, 19 июня 2017, 11:31

Минэнергоугля дало поручение "Киевтрансгазу" подключить к сети ТЭЦ-6 в Киеве, чтобы возобновить поставки горячей воды в несколько районов города.

Об этом в понедельник на селекторном совещании по вопросам подготовки к зиме сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"По поручению вице-премьера Владимира Кистиона министерство дало протокольное поручение "Трансгазу" ("Киевтрансгазу"- ред.) подсоединить к давлению ТЭЦ-6, но в течение 5 суток этот вопрос так и не решен, без объяснений почему", - рассказал он.

В связи с этим министр призвал премьера Владимира Гройсмана дать аналогичное поручение со своей стороны.

В то же время вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко отметил, что из всех долгов по Украине, накопившихся за услуги ЖКХ на конец отопительного сезона в размере 3,8 млрд грн, 25% сформировало "Киевэнерго".

При этом, отметил он, население платит за коммунальные услуги в полном объеме. Если брать по всей Украине, то уровень расчетов составляет 105%.

"Население делает все, чтобы заплатить вовремя не только текущие долги, но и долги предыдущих периодов ... И поэтому я думаю, что здесь вопрос не к киевлянам, а к "Киевэнерго". Каким образом оно работает с абонентами, как оно насчитывает и собирает деньги?" - спрашивает вице-премьер.

По его словам, в целом по Украине местные бюджеты растут на 35-50%, но качество услуг ЖКХ при этом не повышается.

"Местные бюджеты растут, а в процентном соотношении количество расходов на жилищно-коммунальные услуги снижается", - отмечает Зубко.

Как сообщалось, 30 мая "Киевтрансгаз" прекратил газоснабжение ТЭЦ-6, которая обеспечивает горячей водой Оболонь, Троещину, Радужный и Лесной массивы Киева.

Компания "Киевэнерго" заявила, что несет от такого отключения миллионные убытки, а киевляне могут просидеть без горячей воды до октября.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Киев ЖКХ Кабинет министров
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