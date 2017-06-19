Березюк объявил голодовку

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Понедельник, 19 июня 2017, 11:36
news.pn

Лидер Фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку.

Об этом он заявил на согласительном совете ВР в понедельник.

"Протестуя против издевательства над городом, который является символом свободы, поддерживая львовян <...> я как человек, врач и народный депутат Украины принял экстраординарное для себя решения (никогда не думал, что это решение я буду принимать в 21 веке здесь) - я объявляю голодовку, поддерживая львовян и протестуя против произвола властей в Украине в 21 веке, к сожалению", - сказал Березюк.

Кроме того, Березюк заявил, что во Львове "враг" издевается над мэром Львова.

"Львов сегодня оккупирован врагом. Год назад этот город, город свободы, который всегда был и будет на передовой борьбы за Украину во все времена, в том числе и новейшие, год назад у него пришел враг, который в течение года цинично, обманывая на каждом шагу, издевается не только над руководителем города или политической силой, издевается над людьми, которые там живут. Львовяне никогда не ложились, львовяне могут стоять рядом. Львовяне выстоят и этого врага, который является коварным и сокрушительным, обесценивающим, который убивает", - сказал ранее Березюк.

Как известно, 14 июня премьер Владимир Гройсман раскритиковал мэра Львова Андрея Садового за неспособность самостоятельно решить проблему переизбытка мусора в городе.

Садовый назвал такое заявление хамством и заявил, что ожидал от главы правительства Владимира Гройсмана "более адекватного ответа" на предупреждение об экологической угрозе, а также обратился к премьеру с призывом не бороться за рейтинги, а помочь городу решить проблему с мусором.

12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Читайте также: "Львов SOS: итоги мусорного года" и "Замкнутый круг львовского мусора"

Украинская правда

Темы: Верховная Рада Самопомич
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Комментарии — 7
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IP: 31.42.161.---west_11119.06.2017 13:34
Сумно, дуже сумно. Намагаються похоронити рейтинг Садового, а хоронять свій. Люди ж розуміють, чого олігархам треба і своїх страждань не простять.
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IP: 185.156.173.---pravi19.06.2017 13:06
EVGO:
якби влада хотіла вирішити питання сміттєвої проблеми Львова, то давно би її вирішила! просто чекають, що Садовий приповзе на колінах до Гройсмана і попросить про допомогу! пане Володимир Борисовичу, а самому запропонувати допомогу українському місту слабо?
Помагать порошенко-гройсман не надо, лишь бы не мешали...эт цырк с львовским муссором по всей стране уже всем надоел. Прекратите издеватся с миллионного города Порошенко-Гройсман ..имейте совесть гады паразитные
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IP: 194.44.30.---Wladimir200819.06.2017 13:03
"Львів сьогодні окупований ворогом". А владні окупанти, які не виконують своїх прямих обов’язків - це саме Садовий зі своїм кодлом Березюків-Семенченкових!
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IP: 178.54.18.---Механік19.06.2017 12:37
В яких містах України запроваджено 100% , хоча б 50 % роздільне збирання та переробка сміття ? Всі , хто закопує нерозділене сміття в землю - дикуни !
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IP: 130.180.216.---duty19.06.2017 12:31
Цікаво, хто заважав львівській владі побудувати сміттєпереробні заводи протягом останніх 25 років..? Жадібність? Адже ніщо так легко не дається, як гроші на віртуальну переробку, сортування, рекультивацію звалищ та інше.
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