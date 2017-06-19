НФ хочет отдать конфискованные у Януковича 500 млн на "стену Яценюка"
Депутаты "Народного фронта" хотят, чтобы Кабмин перенаправил 500 миллионов гривен конфискованных у "режима Януковича" на обустройство границы с Россией.
Об этом во время заседания Согласительного совета заявил лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.
По его словам, в Харьковской области инженерное обустройство границы с Россией "проведено на высоком уровне"
"Народный фронт" считает, что инженерное обустройство надо продолжать. Поэтому Кабинет Министров в полном объеме должен профинансировать соответствующую бюджетную программу этого года и увеличить финансирование проекта в следующем году", - сказал он.
"Кроме того, мы требуем направить на обустройство границы 500 миллионов гривен из числа средств возвращенных по судебному решению о спецконфискации денег, украденных "режимом Януковича", - добавил Бурбаки.
Как известно, в апреле 2017 суд последней инстанции позволил конфискации арестованных 1,5 миллиарда долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.
Одним из идеологов построения укреплений на границе с Россией был экс-премьер Арсений Яценюк.
В августе 2016 фракция "Народный фронт" требовала увеличить финансирование проекта "Европейский вал" по обустройству границы с Россией.
Украинская правда
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