Около 200 украинцев пострадали от вовлечения в наркоторговлю в РФ

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Понедельник, 19 июня 2017, 12:11

В Нацполиции Украины сообщают, что потерпевшими по делу о вовлечении украинцев на территории Российской Федерации обманным путем в наркоторговлю признаны около 200 граждан Украины.

Об этом журналистам в понедельник сказал начальник департамента по борьбе с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Официально у нас сейчас потерпевших около 200 человек, это те люди, от которых есть заявления, которые проходят по уголовным делам", – сообщил он.

По словам Крищенко, после признания этих людей потерпевшими по линии МИД должен подниматься вопрос о возвращении этих людей в Украину.

Он добавил, что все эти люди арестованы на стадии досудебного следствия или отбывают наказание в России.

Крищенко напомнил, что организаторы этой преступной схемы–- гражданин Молдовы и трое украинцев, – арестованы и уведомлены о подозрении в совершении преступлений и дело направлено на рассмотрение в Соломенский райсуд Киева.

Отвечая на вопрос о том, когда можно поднимать вопрос о возвращении пострадавших в Украину, и не требуется ли для этого решение суда по организаторам преступной схемы, Крищенко сказал:

"Думаю, что это можно делать параллельно (с судебным процессом –ред)".

Темы: Росcия МВД
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