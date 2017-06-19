В БПП не захотели назвать автора нового закона о Донбассе

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Понедельник, 19 июня 2017, 13:38

Новый законопроект, который должен изменить формат антитеррористической операции, позволит применять вооруженные силы Украины без объявления войны.

Об этом журналистам в понедельник заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов.

"Консультации относительно проекта о реинтеграции Донбасса находятся на завершающей стадии. В нем две большие составляющие. Первая касается АТО. Благодаря антитеррористической операции мы остановили врага. Но сейчас, когда мы выиграли время, восстановили армию и оборонную промышленность, в условиях гибридной войны мы перейдем на новый уровень ответа на российскую агрессию", - сказал он.

По словам главы фракции, второй аспект касается реинтеграции Донбасса. "Нельзя строить стену и отделять эти территории", - подчеркнул Герасимов.

Он отметил, что законопроект будет зарегистрирован в Раде "в ближайшее время".

На вопрос УП, предусматривает ли законопроект введение военного положения, Герасимов ответил: "Ведение военного положения не регулируется этим законопроектом, механизмы для этого присутствуют и сегодня. Что касается ВСУ, то, действительно, сегодня юридически мы можем использовать ВСУ во время объявления войны или АТО".

Председатель фракции объяснил, что новый закон позволит применять вооруженные силы и без войны.

Кроме того, Герасимов не ответил вопрос, кто автор этого законопроекта. "Посмотрим", - сказал он об авторстве.

По словам депутата, законопроект готовится на базе минских договоренностей и предусматривает, что мониторинговая миссия ОБСЕ продолжит свою деятельность на оккупированных территориях.

Как сообщалось, 14 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов выразил надежду, что в ближайшее время завершится разработка законопроекта об изменении формата антитеррористической операции на Донбассе, и парламент его оперативно рассмотрит.

Анализ нового законопроекта показал, что он предусматривает создание Оперативного штаба с широкими полномочиями и признание отдельных районов Донбасса оккупированными территориями.

Роман Кравец, УП

Темы: АТО законодательство Верховная Рада Донбасс
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