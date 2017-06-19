Суд рассмотрит обстоятельства приобретения Артеменко гражданства Канады

Высший административный суд перенес на 3 июля рассмотрение законности указа президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства бывшего депутата Верховной Рады Андрея Артеменко.

Об этом сообщил председательствующий судья Игорь Олендер, передают 19 июня "Українські новини".

Суд взял перерыв для изучения документов, в том числе указа Порошенко, приобщенных к делу по ходатайству представителя Администрации президента.

Также к делу приобщена информация об обстоятельствах приобретения Артеменко гражданства Канады.

Суд продолжит рассмотрение дела 3 июля в 16:00.