У ГПУ есть свидетели 134 казней, совершенных на Донбассе

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Понедельник, 19 июня 2017, 15:35
kp.ua

Люди, побывавшие в плену боевиков "ДНР" и "ЛНР", сообщили о массовых казнях, совершенных боевиками и российскими военными на Донбассе.

Они являются свидетелями в производстве о широкомасштабных и систематических нарушениях законов и обычаев ведения войны, говорится в ответе Генеральной прокуратуры Украины на запрос "РБК-Украина".

На данный момент в досудебном расследовании как потерпевших допросили более 900 человек, которые непосредственно содержались в плену и подверглись пыткам, истязаниям и нечеловеческому обращению со стороны представителей незаконных формирований.

"В частности, потерпевшие сообщили, что они были свидетелями убийства 134 военнослужащих и гражданских лиц, 121 из которых на данный момент не идентифицирован", – сообщила Генпрокуратура.

"Вместе с тем, в ходе расследования выявлены факты убийства военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации и участниками террористических организаций ДНР и ЛНР пленных военнослужащих и гражданских лиц", – добавило ведомство.

"На данный момент по показаниям допрошенных потерпевших идентифицированы 13 человек, убитых участниками террористических организаций ДНР и ЛНР", – уточнили в ГПУ.

Отмечается, что из показаний известно о массовых убийствах в Славянске, Горловке, Макеевке и в районе Иловайска Донецкой области.

На причастность к совершению этих преступлений следственным путем проверяют более 10 человек из числа боевиков т. н. "ДНР" и "ЛНР" и военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Прошлым летом в докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека "Ответственность за убийства в Украине с января 2014 года по май 2016 года" отмечалось, что в результате казней на Донбассе погибли несколько сотен человек.

Темы: Донбасс война права человека пленные Генпрокуратура
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IP: 91.196.100.---DDD19.06.2017 16:24
Вибачте, але про які "законів і звичаїв ведення війни" ??? Хіба згідно з законодавством це війна?
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