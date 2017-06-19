Комитет Рады во второй раз рассмотрит, как расследуют убийство Шеремета

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Понедельник, 19 июня 2017, 15:52

21 июня комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики вдруг рассмотрит вопрос о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в повестке дня заседания комитета, передает "Детектор Медиа".

Вопрос о расследовании убийства Шеремета рассматриваться первым.

Докладывать будет первая заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова.

Как известно, 17 мая Комитет первый рассмотрел вопрос о ходе расследования убийства Шеремета.

Во время него представитель СБУ Михаил Глуговский заявил, что бывший сотрудник Службы безопасности, который фигурирует в расследовании журналистов по делу об убийстве Павла Шеремета, Игорь Устименко служил в структурном подразделении СБУ "Альфа".

Устименко допросили 15 мая.

10 мая 2017 был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований "Слидство.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что бывший или нынешний сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством Шеремета. Также Гнап заявил, что работники СБУ изъяли сервер с видео с камер наблюдения в одном из магазинов возле дома Павла и вернули его пустым.

МВД вызвало на допрос авторов фильма-расследования "Убийство Павла" и Игоря Устименко по делу об убийстве Шеремета.

Позже Служба безопасности Украины показала указ об увольнении Игоря Устименко от 29 апреля 2014 года.

20 июля 2016 около 8:00 утра на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко был взорван машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет.

Шеремет получил телесные повреждения и скончался в карете скорой помощи.

Темы: Дело Шеремета Верховная Рада
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