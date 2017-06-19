К Березюку под АП пришли более половины фракции
Коллеги Олега Березюка из "Самопомочи" пришли поддержать лидера своей фракции, который голодает под Администрацией президента.
Это видно из фотографии, которую депутат Елена Сотник обнародовала в Facebook,
"Фракция работает на лестнице Дома с химерами (напротив АП – ред.)", – написала она.
На фотографии, кроме Березюка, видно 15 человек (всего во фракции 26 депутатов).
Как известно, Олег Березюк 19 июня объявил голодовку из-за того, что власти якобы мешает руководителю Львова и лидеру "Самопомочи" Андрею Садовому решить проблему утилизации мусора в городе. Депутат только пьет воду и планирует провести ночь на 20 июня на Банковой.
Березюк ожидает решения президента Петра Порошенко и Совета национальной безопасности и обороны, которые, в частности, помогут создать мусорный полигон под Львовом.
В "Самопомочи" считают, что Порошенко пытается дискредитировать Садового.
19 июня президент находится в пути в Соединенные Штаты Америки.
Алена Рощенко, УП
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