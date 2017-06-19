Во вторник будет жарко, на западе ждут гроз

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Понедельник, 19 июня 2017, 19:42

Во вторник, 20 июня, в Украине ожидается достаточно жаркая и преимущественно сухая погода, только на западе грозы.

Украинский гидрометцентр прогнозирует температуру воздуха от 25 до 30 градусов.

Дожди с грозами ожидаются на Львовщине, Волыни, Буковине, в Ровенской и Ивано-Франковской областях.

Погода 20 июня
Погода 20 июня

На среду, 21 июня, предварительный прогноз более дождливый: грозы по всей Украине, кроме Луцка и Ровно с областями.

Прогноз на 21 июня
Прогноз на 21 июня

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 20 июня в центральных, Киевской, Черниговской, Николаевской и Херсонской областях местами сохранится высокая (4 класса) и чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. В районе Чернобыля и Тетерева – 4 класса.

До 21 июня в большинстве районов Киевской области высокая пожарная опасность (4 класса), в районе Барышевки и Яготина сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать пожары в экосистемах.

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
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