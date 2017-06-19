Судью Бевзенко отстранили от должности за аресты евромайдановцев

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Понедельник, 19 июня 2017, 20:44

Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия отстранила от должности судью Оболонского райсуда Киева Юлию Бевзенко (Оробец) за аресты активистов Евромайдана.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на представителя евромайдановцев, адвоката Романа Маселко.

Он сообщил, что в понедельник вторая дисциплинарная палата ВСП приняла решение применить к Бевзенко дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности.

До момента рассмотрения данного представления судья отстранена от должности.

В январе 2014 года судья Бевзенко выносила решение об аресте 2 избитых "Беркутом" активистов, а также лишала участников Автомайдана водительских прав.

Кроме того, в сентябре 2015 года судья отпустила из-под стражи и позволила сбежать из страны одному из руководителей "титушек", бойцу "Оплота" Таваккуле Рагимову.

Темы: суд Евромайдан
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IP: 35.187.168.---chesno119.06.2017 21:31
"Суддю Бевзенко відсторонили від посади за арешти євромайданівців"

все поняли, за что?
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