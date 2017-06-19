Львовский мусор: Супрун оценивает эпидемиологическую ситуацию в городе

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Понедельник, 19 июня 2017, 23:47

Премьер Владимир Гройсман поручил председателю Львовской облгосадминистрации Олегу Синютке собрать городских голов области, чтобы попросить у них о помощи по вывозу львовского мусора.

Об этом он написал на своем Facebook.

По словам главы правительства, в городе сейчас находится и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая оценит эпидемиологическую ситуацию.

"Если Львовский городской голова не способен решить проблему мусора, то львовяне не должны от этого страдать! Надо объединять усилия и в который раз помогать жителям Львова. Сегодня несколько раз говорил по ситуации с председателем ОГА Олегом Синюткой. Договорились, что завтра он соберет городских голов области и попросит их в который раз прийти на помощь львовянам", - отметил Гройсман.

Кроме того, он пообещал, что во вторник поручит вице-премьеру Геннадию Зубко поработать с председателями ОГА и мэрами других областей.

Как сообщалось, в понедельник на согласительном совете в Верховной Раде лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку протеста, обвинив власти в "издевательстве над Львовом и его руководством". Онподразумевает ситуацию со скоплением мусора в городе.

По информации Львовского горсовета, на сегодняшний день во Львове скопилось более 8,5 тысяч тонн отходов, которые некуда вывезти.

Украинская правда

Темы: Львов Гройсман Садовый Минздрав
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