Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

США выходят из Парижского соглашения по климату.

Об этом идет речь в заявлении президента США.

По словам Трампа, это соглашение невыгодно для Соединенных Штатов.

"Одно за другим, мы держим обещания, которые я давал американскому народу во время предвыборной кампании", - заявил Трамп, перечисляя данные обещания, среди которых также отметил создание рабочих мест и перенос фабрик и заводов на территорию США.

"Поэтому, чтобы выполнить мою торжественную обязанность защищать Америку и ее граждан, Соединенные Штаты уйдут из Парижского климатического соглашения", - заявил он.

При этом он добавил, что намерен начать переговоры о новом, по его словам, более выгодном для США климатическом соглашении.

Ранее в тот же день он написал в Twitter о том, что объявит о своем решении, назвав точное время своего выступления и завершив сообщение своим предвыборным слоганом Make America great again! ("Вернем Америке величие!").

Напомним, по итогам саммита G7 Меркель назвала переговоры по климату "неудовлетворительными", добавив, что "нет никаких признаков того, будут или нет США оставаться в Парижском соглашении".

В 2015 году около 200 стран договорились о соглашении, цель которого – сократить выбросы в атмосферу для уменьшения парникового эффекта. В частности, США обязались уменьшить выбросы с 28% до 26% к 2025 году.

Если США выйдут из Парижского климатического соглашения, то окажутся в компании таких стран, как Сирия или Никарагуа, которые не являются его участниками. Это поставит под угрозу само соглашение, для воплощения которого требуется участие крупных стран, на которые приходится значительная доля выбросов.