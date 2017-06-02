Мировые лидеры осудили решение Трампа по климату

Президент США Дональд Трамп после объявления о выходе из Парижского соглашения провел телефонные переговоры с Меркель, Макроном, Мэй и Трюдо.

Об этом пишет DW.com.

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США, в ходе которого выразила сожаление в связи с решением Белого дома об отказе от Парижского соглашения. При этом Меркель подчеркнула приверженность ФРГ условиям Парижского соглашения.

Помимо Меркель, Трамп провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и главой правительства Канады Джастином Трюдо.

Американский лидер пытался объяснить им свою позицию по климатическому соглашению, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. Собеседник агентства заявил, что Трамп "заверил лидеров в приверженности Америки Трансатлантическому альянсу и активному стремлению защищать окружающую среду".

Многие главы государств публично осудили его решение. Французский президент, выступая со специальным телевизионным обращением, заявил, что Трамп совершил историческую ошибку и добавил, что "США повернулись спиной к миру". Он также подчеркнул, что страны, оставшиеся в Парижском соглашении, не будут вести переговоры о менее амбициозном плане борьбы с изменением климата, нежели уже согласованный.

Канадский премьер Трюдо подтвердил переговоры с Трампом после его решения по климату и заявил, что "глубоко огорчен" этим шагом американской администрации. Он подчеркнул, что Канада остается приверженной "борьбе с изменением климата и поддержке чистого экономического роста".

Британский премьер Тереза Мэй ранее отказалась от публичной критики Трампа в связи с его позицией по климату, заявив, что он, как президент США, вправе определять точку зрения своей страны по этому вопросу. При этом она добавила, что лидеры стран "большой семерки" - за исключением США - ранее уже выразили свою позицию на саммите в Италии и намерены придерживаться Парижского соглашения.

В личном телефонном разговоре с Трампом 1 июня, как сообщил пресс-секретарь британского правительства, Мэй выразила свое огорчение и отметила, что эти договоренности представляют собой глобальные рамочные условия, необходимые для "защиты процветания и безопасности будущих поколений."

Как сообщалось, Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения 1 июня. При этом он заявил, что намерен договариваться о новых условиях климатического соглашения.