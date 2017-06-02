АТО: оккупанты 28 раз нарушили установленный "режим тишины"

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Пятница, 2 июня 2017, 07:36

Несмотря на установленный "режим тишины", подразделения российско-террористических войск продолжили осуществлять вооруженные провокации против позиций ВС Украины, 28 раз использовав оружие, в том числе минометы запрещенного Минскими соглашениями калибра.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Приморское направление. На этой части фронта 1 июня зафиксировано больше всего нарушений - 18.

В частности, уже вечером под вражеские обстрелы попали опорные пункты сил АТО, которые расположены в районе Широкиного, Водяного, Чермалыка и Талаковки. Враг использовал гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Около 21.00 боевики обстреляли оборонительные укрепления ВСУ на подступах к Марьинке из минометов калибра 82 мм. Кроме того, в темное время суток на этом направлении значительно активизировались вражеские снайперы.

Донецкое направление. Здесь было спокойнее, зафиксировано 2 нарушения боевиками условий неиспользования оружия.

Так, ближе к вечеру противник из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции украинских воинов, которые держат оборону а районе Зайцевого. А ближе к полуночи пророссийские НВФ применили 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы во время обстрела одного из опорных пунктов ВСУ в южном пригороде Авдеевки.

Луганское направление. На этом участке за прошедшие сутки зафиксировано 8 фактов использования российско-террористическими группировками оружия.

В частности, после 18.00 и до полуночи бандиты обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в районе Новозвановки и Новоалександровки. К концу суток бандиты били из 120-мм минометов по позициям ВС Украины у Крымского, а из минометов калибра 82 мм - неподалеку Кряковки.

За прошедшие сутки потерь среди бойцов украинской армии не было.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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