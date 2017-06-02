В Москве и Питере выпал летний снег

В центре Москвы, в районе Киевского вокзала и Площади Европы, в пятницу, 2 июня, выпал мокрый снег.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на наблюдения собственного корреспондента.

По данным Гидрометцентра России, в Москве прогнозируется северо-западный ветер с порывами. Погода будет облачная.

Пользователь Instagram masha_sushkina, как бы подтверждая это сообщение, выложила видео снегопада, снятое из окна своей квартиры.

скрин-шот из видеозаписи

В то же время пользователи Twitter сообщают, что снег выпал также в Санкт-Петербурге.

"Лето. 2 июня. В Петербурге пошёл снег!" – пишет в соцсети Blog Fiesta и демонстрирует фотодоказательство.

Лето. 2 июня. В Петербурге пошёл снег! pic.twitter.com/rw4sHegbOE — Blog Fiesta (@Blog_Fiesta) June 2, 2017

А пользователь, подписанный именем Сергей Максимов, сообщает, что снег в Питере был и 1 июня. Он даже показал видео этого природного катаклизма.