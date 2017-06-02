В Москве и Питере выпал летний снег

1291 просмотр
0
Пятница, 2 июня 2017, 11:08

В центре Москвы, в районе Киевского вокзала и Площади Европы, в пятницу, 2 июня, выпал мокрый снег.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на наблюдения собственного корреспондента.

По данным Гидрометцентра России, в Москве прогнозируется северо-западный ветер с порывами. Погода будет облачная.

Пользователь Instagram masha_sushkina, как бы подтверждая это сообщение, выложила видео снегопада, снятое из окна своей квартиры.

 
скрин-шот из видеозаписи

В то же время пользователи Twitter сообщают, что снег выпал также в Санкт-Петербурге.

"Лето. 2 июня. В Петербурге пошёл снег!" – пишет в соцсети Blog Fiesta и демонстрирует фотодоказательство.

А пользователь, подписанный именем Сергей Максимов, сообщает, что снег в Питере был и 1 июня. Он даже показал видео этого природного катаклизма.

Темы: погода Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Второй день лета – без жары, но местами с грозами 1 июня 2017, 16:13
Спасатели предупреждают о шторме и граде 31 мая 2017, 16:13
Лето начнется преимущественно ясной и не жаркой погодой 31 мая 2017, 15:18
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Окуева рассказала подробности нападения на нее и мужа
Экс-гражданина РФ пытались похитить и вывезти в Россию - Луценко
Хроника 2 июня. Азарову мешают кровосиси, а депутаты рекламируют широкую коалицию
Журналисты рассказали об автопарке работников СБУ, несмотря на угрозы
Все новости
Культура

Что показывають украинцы на художественной биеннале в Венеции

Музыка недели

Плейлист Алексея Бондаренко, основателя блога о музыке LiRoom