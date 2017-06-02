Парубий считает, что Украине понадобится опыт Грузии и Молдовы

В вопросе оккупированных территорий у Украины еще нет окончательного решения, ведется дискуссия – и она "не только законодательная, а скорее стратегическая и общественная".



Об этом сказал глава Верховной Рады Андрей Парубий в четверг на встрече с послами государств-членов Большой семерки, аккредитованными в Украине, сообщает сайт парламента.



"Эта дискуссия ведется между экспертами и политиками относительно территории под оккупацией, ее статуса, имеет разные измерения – касательно и безопасности, и гуманитарных вопросов", – заявил он.



Парубий отметил, что в Грузии нет пограничников на линии разграничения. "Необходимо изучать опыт Грузии и Молдовы", – сказал он.

"Украинцам, которые являются заложниками оккупационных сил, необходимо обеспечить юридический статус. Вопрос находится под моим личным контролем", – отметил глава ВР.

Спикер также заявил, что события последних месяцев на востоке Украины показали, что "Москва исключительно игнорирует все международные договоренности, в том числе и Минские соглашения".



"Последние месяцы показали растущую эскалацию конфликта и военных действий российских наемников. Самое болезненное то, что во время этих атак гибнут мирные жители", – сказал Парубий и напомнил, что 3 мая российский снаряд оборвал жизни 4 мирных жителей, а 27 мая в результате обстрела получили ранения 8 гражданских лиц.



Также, по его словам, очень негативным сигналом было решение Москвы о признании псевдодокументов так называемых террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", да и каждый гуманитарный конвой приводил к эскалации боевых действий на востоке Украины.



Парубий заверил, что Украина была и остается преданной мирному урегулированию конфликта: "Мы твердо стоим на позиции, что должны быть выполнены спекты безопасности, а уже потом другие решения".

Глава ВР также поблагодарил за предоставление Украине "безвиза", "к которому приложились все участники Большой семерки", за поддержку инициативы о назначении Специального представителя Большой семерки по вопросам реформ в Украине и за позитивную оценку Большой семеркой прогресса Украины на пути реформ.

Алена Рощенко, УП