СБУ не знает, причастна ли Россия к нападению на Осмаева

У Службы безопасности Украины нет подтвержденных данных, что к нападению на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киеве причатсны российские спецслужбы.



Об этом заявил заместитель начальника главного управления СБУ Киева и Киевской области Павел Данюков на брифинге в пятницу.



"Сейчас у нас таких подтвержденных данных нет", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста "Украинской правды".



Как известно, 1 июня в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. По предварительной информации, мужчина назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама – тогда Амина выстрелила в ответ.



Раненые Осмаев и нападавший находятся в больнице.

Член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко предполагал, что нападавший, несмотря на найденный при нем паспорт гражданина Украины, – не Александр Дакар, "а совсем другой человек, регулярно ездивший в Россию для получения инструкций из центра".

В 2007 году Федеральная служба безопасности РФ задержала Осмаева по подозрению в покушении на Рамзана Кадырова, но позже его – единственного из четверых – отпустили. В том же году Осмаева якобы заочно арестовали, а позже объявили в розыск.



Дядя Адама Амин Осмаев в 1995 году стал главой Верховного совета Чечни, а в 1996-1998 годах возглавлял Палату представителей Народного собрания Чеченской Республики.



В феврале 2012 года Адама Осмаева задерживали по подозрению в совершении взрыва в квартире в Одессе. Следственные органы Украины также подозревали, что он вместе с сообщником готовил покушение на президента России Владимира Путина.



10 сентября 2013 года в России приговорили второго фигуранта этого дела Илью Пьянзина к 10 годам лишения свободы, его экстрадировали в РФ.



Осмаева же Украина решила не выдавать России после соответствующей рекомендации Европейского суда по правам человека.



Осмаев также просил политического убежища в Украине, но получил отказ.



В конце августа 2014 года Генпрокуратура отменила свое решение об экстрадиции Осмаева в Россию.



Роман Кравец, Алена Рощенко, УП