СМИ: Нападающим на Осмаева является личный киллер Кадырова

СМИ установили, что человек, который пытался застрелить Адама Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом сообщает Еспресо.TV и приводит старые фото человека, похожего на Александра Дакара, который напал на Осмаева в четверг.

Так журналисты нашли публикацию российского издания "Руспрес" за 2009 год о питерском бандите Артуре Денисултанове-Курмакаеве по прозвищу "Динго".

Паспорт нападника на Осмаєва і Окуєву фото РБК

Артур Денисултанов-Курмакаєв Фото з матеріалу російського видання за 2009 рік

В сообщении отмечается, что бывшего охранника Кадырова - Умара Исраилова, который обвинял президента Чечни Рамзана Кадырова в пытках, в 2009 году убили в Вене, где он просил политическое убежище.

На допросе после убийства, Курмакаев рассказывал о списках врагов Кадырова, где были 300 кандидатов на отстрел.

По словам Денисултанова-Курмакаева, он якобы тоже выполнял волю Кадырова. Ему следовало убедить Исраилова вернуться в Чечню, а после отказа поступил приказ убить отступника.

New York Times, которая проводила собственное расследование смерти Исраилова, со ссылкой на официальные показания Курмакаев писал, что летом 2008 года он незаконно проник в Европу по заданию высокопоставленного чиновника из окружения Кадырова для того, чтобы заставить Умара Исраилова отозвать свою жалобу из Страсбурга.

Сообщается, что уроженец чеченского Гудермеса Артур Денисултанов впервые был осужден в 1990 году еще в Чечено-Ингушской АССР. Тогда он получил два года за вымогательство, но в феврале 1991-го вышел по амнистии, объявленной Джохаром Дудаевым.

Сообщается, что Денисултанов "прославился" благодаря громкой истории со своим обменом в 1998 году на русского солдата, который находился в чеченском плену.

Денисултанов взял фамилию Курмакаев летом 2001 года, когда женился на сестре известного гатчинского бизнесмена Кияма Курмакаева. Впоследствии он неоднократно менял паспорта и фамилии.

В МВД "Украинской правде" сообщили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию до проведения допроса.