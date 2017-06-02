Украинские бойцы 93-й бригады продвинулись в зоне АТО на 1,5 км

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Пятница, 2 июня 2017, 12:41

Украинские бойцы 93-й отдельной гвардейской механизированной Харьковской бригады продвинулись вперед на расстояние около 1,5 км ближе к Бахмутской трассы (Донецкая область), где были оборудованы новые позиции.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба бригады на своей странице в Facebook.

Указывается, что таким образом бойцы улучшили свое тактическое положение.

"Линию фронта удалось немного выровнять, а занятия господствующих высот позволило лучше контролировать противника и иметь выгодные условия для обороны", - сообщили в бригаде.

"После проведения подготовительных мероприятий и разминирования (а террористы установили в хаотичном порядке множество мин и взрывных устройств, в том числе и запрещенных международными конвенциями), механизированные подразделения бригады вышли вперед, в отдельных случаях сократив расстояние до позиций врага до 200 метров, и закрепились", - говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что территория, освобожденная и взятая под контроль военнослужащими 93-й ОМБр, по Минским соглашениям должна была быть передана Украине, "что и было сделано украинскими воинами в ходе тщательно подготовленной, хорошо спланированной и реализованной операции".

Согласно информации потери среди личного состава соединения во время операции отсутствуют.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс Минские соглашения
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IP: 176.108.7.---pyrav02.06.2017 12:55
То добре, так крок за кроком.
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