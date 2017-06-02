Напавший на Осмаева и Окуеву дает показания

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Пятница, 2 июня 2017, 13:16

Полиция проводит допрос Александра Дакара, который совершил нападение на Адама Осмаева.

Об этом в Днепре сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

"Преступник задержан, находится на стационарном лечении. Но с ним проводятся активные следственные действия, именно на это время проводится его допрос", - отметил он.

Князев отметил, что намеренно не называет предыдущие фамилии Дакара.

"Я бы не хотел намеренно акцентировать внимание, какая его первая фамилия, какая вторая, третья. Лицо будет установлена ​​законным путем. И после проведения следственных действий мы сможем дать какой-то комментарий", - отметил он.

Как известно, 1 июня в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. По предварительной информации, мужчина назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама – тогда Амина выстрелила в ответ.

Раненые Осмаев и нападавший находятся в больнице.

Член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко предполагал, что нападавший, несмотря на найденный при нем паспорт гражданина Украины, – не Александр Дакар, "а совсем другой человек, регулярно ездивший в Россию для получения инструкций из центра".

В 2007 году Федеральная служба безопасности РФ задержала Осмаева по подозрению в покушении на Рамзана Кадырова, но позже его – единственного из четверых – отпустили. В том же году Осмаева якобы заочно арестовали, а позже объявили в розыск.

Дядя Адама Амин Осмаев в 1995 году стал главой Верховного совета Чечни, а в 1996-1998 годах возглавлял Палату представителей Народного собрания Чеченской Республики.

В феврале 2012 года Адама Осмаева задерживали по подозрению в совершении взрыва в квартире в Одессе. Следственные органы Украины также подозревали, что он вместе с сообщником готовил покушение на президента России Владимира Путина.

10 сентября 2013 года в России приговорили второго фигуранта этого дела Илью Пьянзина к 10 годам лишения свободы, его экстрадировали в РФ.

Осмаева же Украина решила не выдавать России после соответствующей рекомендации Европейского суда по правам человека.

Осмаев также просил политического убежища в Украине, но получил отказ.

В конце августа 2014 года Генпрокуратура отменила свое решение об экстрадиции Осмаева в Россию.

Темы: Киев криминал полиция
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