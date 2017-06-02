Геращенко: 8 населенных пунктов Донетчины уже не восстановить

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Пятница, 2 июня 2017, 13:32

В Донецкой области есть 8 разрушенных боевиками населенных пунктов, которые уже не подлежат восстановлению.

Об этом сообщила в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко.

"Европейская делегация (во время визита в Донецкую область - ред.) Была поражена последствиями обстрелов Широкино, которое не подлежит восстановлению. И таких населенных пунктов, не подлежащих восстановлению (а вокруг Широкино еще большая проблема с заминированием, в т. Ч. Побережья Азовского моря), только в Донецкой области - 8. Об этом сообщил глава ОВГА П. Жебривский ", - рассказала она.

По словам Геращенко, Украина выступает за полную демилитаризацию Широкино и увеличение здесь патрулей СММ ОБСЕ, ведь в 10 км отсюда многотысячный Мариуполь.

Она подчеркнула, что здесь должен круглосуточно работать постоянный хаб миссии.

"Я верю, что каждый визит на Донбасс наших европейских партнеров добавляет аргументов относительно санкций против РФ, которая принесла горе и смерть на эту прекрасную землю", - отметила Ирина Геращенко.

 
Разрушенное Широкино
Фото: facebook / Ирина геращенко
 
 

Как сообщалось, несмотря на установленный "режим тишины", подразделения российско-террористических войск продолжили оказывать вооруженные провокации против позиций ВС Украины, 28 раз использовав оружие, в том числе минометы запрещенного минского соглашениями калибра.

Украинская правда

Темы: Геращенко Донецкая область АТО
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