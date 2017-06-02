Стрелявший в Осмаева пытался выйти на украинских политиков

Киллер, пытавшийся убить Адама Осмаева, уже неоднократно втирался в доверие украинских политиков, представляясь иностранным журналистом.

Об этом сообщил в Facebook советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко.

"Начиная с весны 2016 года, он пытался входить в доверие к ряду украинских политиков и журналистов, представляясь то французским, то немецким журналистом под разными именами", - написал он.

По словам Геращенко, один из известных украинских политиков уже опознал киллера, как человека, который год назад выходил на него под видом иностранного журналиста.

Как сообщил в эфире телеканала "112 Украина" нардеп Игорь Мосийчук, этим политиком является лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Он (киллер - ред.) подошел к Ляшко в Пассаже (ул. Крещатик в центре Киева - ред.), представился немецким журналистом, предложил сделать ряд публикаций в немецких изданиях, интервью с самим Ляшко о нашей партии", - рассказал Мосийчук.

По словам депутата, этот псевдожурналист является "личным киллером Рамзана Кадырова", выполнял заказные убийства в Стамбуле, Вене и Москве.

"Прошу всех, кто встречался за последний год с человеком, выдававшим себя за немецкого/французского журналиста и остановленным вчера Аминой Окуевой, немедленно связаться с полицией Киева по телефону 102 и помочь следствию в установлении всех его связей и намерений", - призвал советник главы МВД.

Он добавил, что убийца - это агент российских спецслужб, который был "легализован и легендирован" в Украине в феврале 2016 года под именем Дакара Александра Венусовича.

Паспорт киллера

Как известно, 1 июня в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. По предварительной информации, мужчина назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама – тогда Амина выстрелила в ответ.



Раненые Осмаев и нападавший находятся в больнице.

Член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко предполагал, что нападавший, несмотря на найденный при нем паспорт гражданина Украины, – не Александр Дакар, "а совсем другой человек, регулярно ездивший в Россию для получения инструкций из центра".