Путин говорит, что отношения с США худшие со времен холодной войны

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и США сейчас находятся на самой низкой точке со времен холодной войны.



Об этом он сказал на пленарном заседании "Бизнес-диалог Россия - США" в рамках Петербургского международного форума, передает российское агентство "РИА Новости", однако не предоставляет прямой цитаты слов Путина.



По его словам сотрудничество между США и России происходит в рамках различных многосторонних форматов.



"Как влиятельные мировые державы Россия и США поддерживают диалог в рамках различных многосторонних форматов: в ООН, в "Группе 20", скоро будет встреча в ФРГ, в других организациях. Взаимодействуют по ключевым, глобальным и региональным проблемам, от этого никуда не деться, и, слава богу, что это есть, что этот процесс продолжается", - сказал Путин.



При этом, по его словам, фундамент взаимного сотрудничества, который формировался в течение предыдущих десятилетий, был разрушен.



Как известно, ряд американских сенаторов предложил ужесточить санкции в отношении России из-за ее действия в Украине и Сирии, а также из-за взлом компьютеров в США.