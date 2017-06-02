Путин говорит, что отношения с США худшие со времен холодной войны

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Пятница, 2 июня 2017, 14:50

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и США сейчас находятся на самой низкой точке со времен холодной войны.

Об этом он сказал на пленарном заседании "Бизнес-диалог Россия - США" в рамках Петербургского международного форума, передает российское агентство "РИА Новости", однако не предоставляет прямой цитаты слов Путина.

По его словам сотрудничество между США и России происходит в рамках различных многосторонних форматов.

"Как влиятельные мировые державы Россия и США поддерживают диалог в рамках различных многосторонних форматов: в ООН, в "Группе 20", скоро будет встреча в ФРГ, в других организациях. Взаимодействуют по ключевым, глобальным и региональным проблемам, от этого никуда не деться, и, слава богу, что это есть, что этот процесс продолжается", - сказал Путин.

При этом, по его словам, фундамент взаимного сотрудничества, который формировался в течение предыдущих десятилетий, был разрушен.

Как известно, ряд американских сенаторов предложил ужесточить санкции в отношении России из-за ее действия в Украине и Сирии, а также из-за взлом компьютеров в США.

Темы: Путин США
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IP: 35.187.14.---fisharman02.06.2017 15:03
Пусть список составит с кем у него лучше отношения со времен холодной войны ... и сразу станет ясно ху... из путин и его страна!
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