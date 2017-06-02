На Троицу будет тепло и сухо, потом грозы. Предостерегают от пожаров
В субботу и воскресенье, 3-4 июня, во всех областях Украины ожидается сухая погода, на Троицу в западных областях потеплеет.
В субботу температура воздуха будет от 18-21 градусов в северных областях и до 22-26 градусов в южных.
В воскресенье, на Троицу, на востоке станет прохладнее, а на западе потеплеет, прогнозирует Укргидрометцентр.
Но уже 5 июня, которое также будет выходным, на западе станет прохладнее, в западных, центральных и северных областях возможны грозы.
В Киеве и области в понедельник также ожидаются грозы при 23-25 градусах тепла.
Как минимум 2 июня до конца суток в столице возможны порывы ветра 15-20 м/с. По состоянию на 15:00 пятницы температура воздуха в Киеве 18,4 градуса.
По предварительному прогнозу, во вторник, 6 июня, грозы отступят с севера Украины, но пойдут на восток.
На среду прогнозируют новое похолодание, а дожди, по данным синоптиков, охватят всю страну, за исключением аннексированного Крыма.
В то же время, спасатели призывают граждан не провоцировать пожары в экосистемах, отдыхая на природе.
С 3 по 6 июня подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям перейдут на усиленный режим несения службы, сообщил руководитель ведомства Николай Чечеткин 2 июня на аппаратном совещании с руководителями структурных и территориальных подразделений.
В эти дни на круглосуточном дежурстве будет находиться порядка 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГСЧС, информирует служба.
Алена Рощенко, УП
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