Пашинский говорит, что прошел полиграф по делу о стрельбе

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Пятница, 2 июня 2017, 16:29

Народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский прошел проверку на полиграфе в рамках расследования уголовного производства о стрельбе.

Об этом сам сообщает 2 июня в Facebook.

"В свое время я сказал всем любознательным журналистам, что мне нечего скрывать, и я обратился к следователю с ходатайством проверить все мои показания на полиграфе. И вот сегодня в течение 3,5 часов все мои показания тщательно проверяли на детекторе лжи", - сообщил он.

Пашинский заверил, что "заинтересован в том, чтобы инцидент в селе Хлепча был всесторонне и объективно расследовано, а виновные понесли наказание".

Как известно, 31 декабря 2016 года в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области Пашинский выстрелил в ногу местному жителю Вячеславу Химикусу. Сам Пашинский получил удар бутылкой по голове.

В феврале Печерский райсуд Киева признал Химикуса потерпевшим в этом конфликте.

Пашинский заявил, что будет требовать проверки всех участников инцидента на детекторе лжи. Химикус сказал, что готов пройти полиграф.

В конце марта стало известно, что Генеральная прокуратура завершила основные следственные действия по этому делу.

Защита Химикуса подчеркивала, что требует тест на независимом полиграфе.

Украинская правда

Темы: Пашинский
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