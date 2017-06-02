Жебривский: Боевики обстреляли Марьинку, ранены мирные жители

460 просмотров
0
Пятница, 2 июня 2017, 18:33

Пророссийские боевики в пятницу вечером обстреляли Марьинку.

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВЦА Павел Жебривский.

"Две мины разорвались в жилом квартале на улице Прокофьева. Ранения средней тяжести получила 20-летняя девушка и 71-летний мужчина. Сейчас их обоих доставили в больницу", - написал он в Facebook.

В то же время украинская сторона Совместного центра контроля и координации отмечает, что обстрел произошел около 17:00.

"По домам местных жителей НВФ ОРДО стреляли из запрещенных минскими договоренностями 82 мм минометов. Одна из мин попала в жилой дом по улице Прокофьева, в результате чего 20-летняя девушка и 71-летний мужчина получили осколочные ранения. Обоих пострадавших доставили в Кураховскую больницу. Их состояние врачи характеризуют, как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, на месте обстрела работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация о других пострадавших и разрушениях зданий уточняется.

Украинская сторона осудила действия НВФ ОРДО по применению запрещенного вооружения по населенным пунктам, которое ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

"Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Экс-редактор "Шустер.Live": Контакты Окуевой просила помощница Шустера 2 июня 2017, 17:59
Красногоровка: здесь опасно жить, а не лечиться и учиться 2 июня 2017, 17:42
СММ: интенсивность огня возросла, мирных жертв за год – уже 44 2 июня 2017, 14:52
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Суд арестовал доли Мартыненко в трех компаниях
Жебривский: Боевики обстреляли Марьинку, ранены мирные жители
Украинским банкам запретили обслуживать компании РФ под санкциями
Похищение бизнесмена: арестовали подозреваемого, в деле фигурирует Крупчак
Все новости
Фестивальная история

Как "Джаз Коктебель" потерял джаз и Коктебель, но нашел себя

6 фильмов июня

"Время хризантем", "Трансформеры: Последний рыцарь" и "Жизнь кабачка"