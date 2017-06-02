Порошенко ждет голосования Рады за медреформу до конца сессии

Президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду рассмотреть законопроект о медицинской реформе до окончания сессии.



Об этом он сказал во время заседания Нацсовета реформ, которая рассмотрела реформирования медицинской отрасли, передает пресс-служба президента.



"Запуск медицинской реформы желательно провести через голосование в парламенте до завершения этой сессии", - сказал Порошенко.



Указывается, что он отметил недопустимость предлагаемого положение о том, что пакет государственных гарантий пациенту будет устанавливаться правительством.



"Нет. У нас пакет гарантий государства должно быть закреплено законодательно", - цитирует слова Порошенко пресс-служба.



"Президент также подчеркнул необходимость предвидения службы, который бы занимался контролем за качеством и эффективностью работы за институтами, которые обеспечивают реализацию государственной политики в сфере медицинских услуг", - сказано в сообщении.



Порошенко поручил по итогам сегодняшнего обсуждения в короткие сроки сформировать предложения и передать их правительству.



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Украинская правда