Порошенко ждет голосования Рады за медреформу до конца сессии
Президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду рассмотреть законопроект о медицинской реформе до окончания сессии.
Об этом он сказал во время заседания Нацсовета реформ, которая рассмотрела реформирования медицинской отрасли, передает пресс-служба президента.
"Запуск медицинской реформы желательно провести через голосование в парламенте до завершения этой сессии", - сказал Порошенко.
Указывается, что он отметил недопустимость предлагаемого положение о том, что пакет государственных гарантий пациенту будет устанавливаться правительством.
"Нет. У нас пакет гарантий государства должно быть закреплено законодательно", - цитирует слова Порошенко пресс-служба.
"Президент также подчеркнул необходимость предвидения службы, который бы занимался контролем за качеством и эффективностью работы за институтами, которые обеспечивают реализацию государственной политики в сфере медицинских услуг", - сказано в сообщении.
Порошенко поручил по итогам сегодняшнего обсуждения в короткие сроки сформировать предложения и передать их правительству.
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Украинская правда
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