вСе фото: Марьяна Пьецух

Лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк продолжает голодовку под АП из-за проблемы накопления мусора во Львове.

Он с несколькими коллегами нардепами по фракции разместился на лестнице Дома с химерами. Однако никто, кроме самого Березюка, не голодает. Также здесь разложены две раскладушки.

Как сообщил УП Березюк, он собирается здесь сидеть и завтра, а на заседание сессии ВР не пойдет.

По его словам, он прекратит голодовку тогда, когда "власть прекратит издеваться над львовянами".

На уточняющий вопрос, что прежде всего, должна сделать "власть", Березюк добавил: "Разблокировать полигоны для вывоза мусора".

В то же время, нардеп фракции "Самопомич" львовянин Сергей Кираль сообщил УП, что прежде всего, львовская мэрия ожидает, что правительство объявит чрезвычайное положение во Львове, что и позволит открыть полигоны для утилизации мусора, включая Грибовицкий полигон.

По словам Березюка, в течение дня к нему никто не выходил из АП, кроме коменданта.

Ближе к полуночи Березюка посетил Рефат Чубаров, чтобы расспросить о ситуации с львовским мусором, которая до этого ему была непонятна.

Как сообщалось, в понедельник на согласительном совете в парламенте лидер фракции "Самопомощь" Олег Березюк объявил голодовку протеста, обвинив власти в "издевательстве над Львовом и его руководством". Он подразумевает ситуацию со скоплением мусора в городе.

По информации Львовского горсовета, на сегодняшний день во Львове собралось более 8,5 тысячи тонн отходов, которые никуда вывезти.

Премьер Владимир Гройсман поручил председателю Львовской облгосадминистрации Олегу Синютке собрать городских голов области, чтобы попросить у них о помощи по вывозу львовского мусора.

Марьяна Пьецух, УП