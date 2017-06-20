Переброска сил НАТО на восток завершена - Столтенберг

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Вторник, 20 июня 2017, 01:51

Североатлантический альянс выполнил обязательства и укрепил восточный фланг.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Латвии, пишет DW.com.

"С сегодняшего дня передислокация завершена", - заявил он на церемонии на военной базе в Адажи в 20 километрах от Риги.

Тем самым НАТО выполнил взятое на себя год назад в Варшаве обещание "защитить союз, отреагировать на агрессию и сохранить мир", подчеркнул Столтенберг.

Он считает количество войск в регионе достаточным, продолжения переброски не планируется.  

В то же время Столтенберг призвал страны альянса продолжать поиск путей для диалога с Москвой. Никто не хочет возвращать времена холодной войны, подчеркнул генсек НАТО.

Североатлантический альянс на июльском саммите 2016 года принял решение о переброске сил НАТО на восточный фланг в страны Балтии и Польшу в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России в Украине.

Германия была призвана осуществить командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, общая численность которого составляет около 1200 человек. США будут командовать в Польше, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии. Основная часть военной техники и военнослужащих из Германии были отправлены в Литву зимой и весной. Позднее к ним присоединились солдаты из Нидерландов.

Темы: НАТО
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