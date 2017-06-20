Закон о Донбассе будет компромиссным - Парубий

Законопроект "О возобновлении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей" является компромиссным.

Об этом спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает ZN.ua.

"В этом законопроекте фактически описывается компромиссный вариант, вокруг которого смогут объединиться сторонники и оппоненты военного положения, когда нет ограничений демократических процедур и одновременно законодательно разрешено и регламентировано использование всех военных подразделений", – сказал спикер.

Парубий напомнил, что законопроект также предусматривает создание единого оперативного штаба для управления военными и силовыми подразделениями и координации деятельности военно-гражданских администраций.

Спикер также подчеркнул, что проект закона предусматривает законодательное закрепления за ОРДЛО статуса оккупированных территорий.

Как сообщалось, в этот же день после заседания фракции "Народный фронт" Парубий сообщил, что секретарь СНБО Александр Турчинов представил лишь концепцию закона.

"Текста самого еще нет, проговаривалась сама концепция", - отметил он.

В то же время депутат Виктория Сюмар отметила, в законе будут две важные вещи: во-первых, Вооруженные силы смогут быть применены не только во время войны и АТО, во-вторых, будет создаваться оперативный штаб.

Оперативный штаб будет руководить всеми силовыми структурами на оккупированных территориях, а также военно-гражданскими администрациями.

Как сообщалось, 14 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов выразил надежду, что в ближайшее время завершится разработка законопроекта об изменении формата антитеррористической операции на Донбассе, и парламент его оперативно рассмотрит.

Анализ нового законопроекта показал, что он предусматривает создание Оперативного штаба с широкими полномочиями и признание отдельных районов Донбасса оккупированными территориями.