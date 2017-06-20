США: КНДР виновна в смерти студента, которого Пхеньян держал в тюрьме
Северная Корея несет ответственность за смерть 22-летнего студента, которого незаконно удерживала в тюрьме.
Об этом говорится в заявлении Госдепа США.
В связи со смертью американского студента Отто Уомбиера госсекретарь Рекс Тиллерсон выразил соболезнования семье и близким умершего.
"От имени всего Государственного департамента и правительства Соединенных Штатов я выражаю свои соболезнования семье Уомбира", - говорится в заявлении.
"Мы считаем, что Северная Корея ответственна за незаконное заключение Отто Уормбиера, и требуем освободить остальных трех американцев, которые незаконно задержаны", — заявил Тиллерсон.
В то же время, как говорится в заявлении Белого дома, президент США Дональд Трамп также осудил "жестокость северокорейского режима" и высказал решительность предотвращать такие трагедии.
"Судьба Отто углубляет решимость моей администрации предотвращать такие трагедии, когда невинные люди оказываются в руках режимов, которые не уважают верховенство закона или элементарную человеческую порядочность. Соединенные Штаты в очередной раз осуждают жестокость северокорейского режима, когда мы оплакиваем его последнюю жертву", - говорится в заявлении.
Как сообщалось 22-летний студент Отто Уормбиер, которого 17 месяцев держали в тюрьме КНДР, умер в США через неделю после возвращения. Уормбиер впал в кому в марте 2016 года, вскоре после осуждения на 15 лет строгого режима в КНДР, он был обвинен в краже пропагандистского плаката.
Отец Уормбира на прошлой неделе заявил, что его сын был "подвергнут жестокому обращению и пыткам со стороны правительства Пхеньяна и что семья не поверит в рассказы Северной Кореи, что его сын впал в кому после заражения бутулизмом и приема снотворного.
Врачи, осматривавшие его после возвращения не обнаружили следов бутулизма.
Власти КНДР удерживают еще троих граждан США.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.