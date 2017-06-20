Порошенко встретится с Трампом и Меттисом

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Вашингтон проведет ряд важных встреч с руководством США.

Об этом он сообщил во время общения с украинской общиной в Вашингтоне, передает Интерфакс-Украина.

"У нас будет фантастическая программа. Очень важно, что встреча моя, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина. Для того, чтобы все были вооружены информацией, чтобы никому не оставить шанса на несправедливость", - сказал президент.

Он проинформировал, что в ходе визита проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также руководством Минобороны, министерства торговли и министерства энергетики США.

"Никогда не было такого мощного визита. Он важен для того, чтобы мы имели возможность пообщаться и по поводу нашего сотрудничества в сфере безопасности, политики и экономики", - сказал Порошенко.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", во вторник утром президент Украины встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом, после этого у него состоятся переговоры с президентом США Трампом.

Кроме того, в этот же день, глава украинского государства проведет переговоры министром обороны Джеймсом Меттисом, с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом Всемирного банка Джимом Ён Кимом.

Как сообщил Укринформ, вместе с президентом в Вашингтон прибыли Ирина Геращенко, Павел Климкин, Игорь Насалик, Владимир Омелян, Константин Елисеев, Дмитрий Шимкив, Виктор Муженко.