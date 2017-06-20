Смертельно больной матери Чийгоза, предлагают самой ехать к сыну в СИЗО

Оккупанты решили, что Ахтем Чийгоз может увидеться со смертельно больной матерью, только если она сама приедет к нему в СИЗО.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в facebook.

В видеообращении адвокат назвал такое решение оккупационных властей Крыма кощунством, ведь мать Чийгоза не может встать с постели, а транспортировка ее может убить.

"Сегодня мне позвонила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина по поручению омбудсмена России Татьяны Москальковой и сообщила о том, что свидание может быть предоставлено при условии, если больную мать Ахтема Чийгоза привезут в Симферополь на машине скорой помощи. Сегодня же родственники сообщили, что представитель Министерства иностранных дел России явился к месту жительства матери Ахтема Чийгоза с тем же предложением. Это решение такое же беспринципное, такое же кощунственное и негуманное", - сообщил Полозов.

В связи с этим Полозов отметил, что защита продолжит добиваться для Чийгоза права попрощаться со своей матерью.

"Эти люди не понимают, что мать Чийгоза сейчас не способна вставать с постели, и любая транспортировка может убить ее. Мы продолжаем усилия, чтобы добиться для Чийгоза исполнения его священного права проститься со своей матерью. Я призываю омбудсмена Татьяну Москалькову, Михаила Федотова, главу Совета по правам человека, немедленно вмешаться в эту ситуацию. То, что сейчас происходит, иными словами, как глумление, назвать невозможно ", - подчеркнул адвокат.

Он также призвал ООН, ОБСЕ и президента Украины немедленно вмешаться и добиться возможности для Чийгоза увидеться с матерью.

Ранее Полозов обратился с письмами к российскому омбудсмену и главе Совета по правам человека при президенте РФ в связи с тем, что суд запрещает заместителю председателя Меджлиса, политзаключенному Ахтему Чийгозу увидеться с его тяжело больной матерью.

Как известно, российские судьи отказали Ахтему Чийгозу в праве попрощаться со смертельно больной матерью.

Ранее "Верховный суд Крыма" продлил арест Ахтему Чийгозу на три месяца, до 8 июля.

Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие 26 февраля 2014 года в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма.

Тогда сторонникам Украины противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство", произошли столкновения.