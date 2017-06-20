Правительство Франции ушло в "техническ

Правительство Франции ушло в отставку по итогам выборов в парламент, новый состав кабинета будет объявлено к вечеру среды.

Об этом сообщает Le Figaro.

Премьер-министр страны Эдуард Филипп передал президенту Эммануэлю Макрону заявление об отставке своего кабинета. Президент ее принял и поручил сформировать новый состав правительства к вечеру среды 21 июня.

Отставка правительства после проведения парлментських выборов - давняя политическая традиция Франции. Несмотря на убедительную победу на выборах партии Макрона "Республика, вперед", кадровое перегруппировки в кабинете будут незначительными.

Известно, что в новом кабинете не будет министра территориальной сплоченности Франции Ришара Феррана, против которого ведется расследование по делу мошенничества с недвижимостью. Ферран, по данным СМИ, возглавит парламентскую группу "макронистов" в Национальном собрании.

Напомним, во втором туре выборов альянс президентской партии "Вперед, республика" и партии MoDem обеспечил себе большинство в Национальном собрании. Альянс получил 351 место из 577 в нижней палате парламента Франции.

Правительство Эдуара Филиппа было утверждено после победы Эммануэля Макрона на президентских выборах в мае.

"Европейская правда"