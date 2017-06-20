Пограничники остановили авто, везшее элементы оружия на Донбасс

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Вторник, 20 июня 2017, 09:50

В контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" пограничники остановили автомобиль, который вез на неподконтрольную Киеву территории Украины детали стрелкового оружия и военную амуницию.

Это произошло 20 июня, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

При оформлении автомобиля "Мерседес", на котором гражданин Украины направлялся на неподконтрольную территорию, сработала служебная собака.

При углубленном осмотре автомобиля пограничный наряд совместно с сотрудниками Фискальной службы обнаружил в салоне "комплектующие к стрелковому оружию и военную амуницию".

Амуниция из
Находки из "Мерседеса"
Пограничная служба

"В авто находилась нарезное оружие "Сайга-МК" и 168 патронов к нему, 9 магазинов, пистолет для отстрела резиновых пуль со снаряженным магазином (13 патронов), камуфлированная форма, берцы, бронежилет, наколенники, тактические ремни, оптика, глушитель, ножи, бинокль, планка Пикатинни, приклады разной модификации, очки тактические и т.д. ", - уточняет ГПСУ.

Нарушителя и находку передали сотрудникам Национальной полиции.

Темы: Пограничная служба Донбасс
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