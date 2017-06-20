Сыроид заявила, что будет голодать с Березюком

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Вторник, 20 июня 2017, 10:39

Вице-спикер Верховоной Рады Оксана Сыроид заявила, что присоединяется к голодовке лидера фракции "Самопомич" Олега Березюка.

Об этом она сказала с трибуны парламента во вторник.

"Я хочу сегодня поддержать Олега Березюка. присоединюсь к нему, буду рядом с ним голодать. Чтобы попытаться защитить людей от вашего (власти - ред.) беспредела... А львовянам я советую объединить свои усилия и обратиться к президенту с требованием освободить руководителя областной адинистрации, который выполнял и выдавал преступные приказы", - заявила Сыроид.

В то же время после выступления вице-спикер вернулась на свое рабочее место.

Сам Березюк, который второй день голодает под стенами Администрации президента, в беседе с журналистом "Украинской правды" сказал, что прошлой ночью спал всего несколько часов, потому что рано утром начали приходить журналисты.

Также лидер депутатской фракции следит за заседанием Верховной Рады через сеть интернет.

 
уп

В то же время Березюк пожаловался на головную боль.

"Это наверное здание (АП - ред.) так влияет", – пошутил он.

Как сообщалось, парламентская фракция "Блока Петра Порошенко" на заседании ВР во вторник обратилась к мэру Львова Андрею Садовому с призывом немедленно решить проблему с мусором в городе или добровольно оставить пост городского головы.

Как известно, Олег Березюк 19 июня объявил голодовку из-за того, что власти якобы мешает руководителю Львова и лидеру "Самопомочи" Андрею Садовому решить проблему утилизации мусора в городе. Депутат только пьет воду и планирует провести ночь на 20 июня на Банковой.

Березюк ожидает решения президента Петра Порошенко и Совета национальной безопасности и обороны, которые, в частности, помогут создать мусорный полигон под Львовом.

В "Самопомочи" считают, что Порошенко пытается дискредитировать Садового.

19 и 20 июня президент находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

Темы: Самопомич Львов
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Комментарии — 5
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IP: 91.245.73.---ІванкоI20.06.2017 11:20
Порошенко без проблем може скомандувати "фу-у" своїм цуцикам і з США. І сміття смердить на вулиці вже через тиждень, не треба років для того.
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IP: 194.44.160.---Семенен20.06.2017 11:11
Цікаво, що про то все думає Ганна Гопко. Таке враження, що дууууже вчасно розпочали свої вибрики садовісти - якраз тоді, коли Президент перебуває у важливій робочій поїздці. Я розумію, що Андрій Іванович лікті кусає, але таке враження, що Львів по вуха в продуктах власної життєдіяльності вже не перший рік...
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IP: 35.187.168.---ІванкоI20.06.2017 11:06
Цитата з сусідньої гілки PAVLABOR (надіюсь явтор вибачить цитування без дозволу):
"В Сумах аналогічно сміттєвою проблемою ламали мера Мінаева, правда в ПР, десь гречкою посипали, десь на вушко по нашіптували і головне також як і порох, овощь був не при ділах.
Як тільки Мінаев під ПР ліг, сміттєва проблема вирішилась за кілька днів, миттєво зникли противники будівництва звалищ, сільські ради стовідсотковий одобрямс.
Схоже в БПП працюють ті ж самі аналітики і порох тут не при ділах.
Ой... Гончаренко... який знайомий розвідний ключ!"
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IP: 37.57.222.---scs11120.06.2017 10:59
Шизофрения у "Самонемочи"
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IP: 91.245.73.---ІванкоI20.06.2017 10:53
Підтримую Березюка і Сироїд, бо зі сміттям таки треба щось робити.

Зрозуміло, що громадяни Львова можуть спокійно не проголосувати за Садового й Самопоміч, але в той же час жоден з них не віддасть голоси за "крутих" господарників з БПП через фактичну сміттєву атаку на Львів центральної влади внаслідок її бездіяльності.

Теперішня центральна влада ну ду-уже нагадує своєю цинічністю і брехливістю попередню владу регіоналів і кінець її буде такий же, якщо не схаменеться...
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